10月27日，24名波兰运动员在华沙宣誓，将参加在达喀尔举行的青年奥林匹克运动会。仪式在奥林匹克中心举行，部长雅库布·鲁特尼茨基和副部长帕维尔·博雷斯出席。

波兰代表队阵容

据Interia Sport报道，波兰代表队将参加12个体育项目。队伍成员包括拳击、霹雳舞、柔道、公路自行车、三人篮球、田径、射箭、游泳、击剑、乒乓球、铁人三项和帆板运动的选手。

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参赛者包括乒乓球运动员卡塔日娜·赖科夫斯卡和帕特里克·日沃罗内克、射箭运动员米科瓦伊·斯坦凯维奇、铁人三项运动员维克托·克鲁尔、击剑运动员达努塔·蒂姆，以及游泳运动员佐菲娅·科瓦尔斯卡-弗兰奇克和法比安·亚尼谢夫斯基。波兰将有6名运动员参加田径项目，4名女运动员参加三人篮球项目。

达喀尔的比赛

达喀尔青年奥林匹克运动会将于10月31日正式开幕，并持续两周。最后的决赛项目计划于11月13日举行。这将是第四届夏季青年奥林匹克运动会：首届于2010年在新加坡举行，超过3500名14至18岁的运动员参赛。随后的夏季赛事于2014年和2018年举行。

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