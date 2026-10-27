27 października w Warszawie 24 polskich sportowców złożyło ślubowanie przed udziałem w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Dakarze. Ceremonia odbyła się w Centrum Olimpijskim z udziałem ministra Jakuba Rutnickiego i wiceministra Pawła Borysa.

Skład polskiej reprezentacji

Jak podaje Interia Sport, polska reprezentacja wystąpi w 12 dyscyplinach sportowych. W skład zespołu weszli przedstawiciele boksu, breakingu, judo, kolarstwa szosowego, koszykówki 3×3, lekkoatletyki, łucznictwa, pływania, szermierki, tenisa stołowego, triathlonu i windsurfingu.

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Wśród uczestników są tenisiści stołowi Katarzyna Rajkowska i Patryk Żyworonek, łucznik Mikołaj Stankiewicz, triathlonista Wiktor Król, szermierka Danuta Tym, a także pływacy Zofia Kowalska-Franczyk i Fabian Janiszewski. W lekkoatletyce Polskę reprezentować będzie sześciu sportowców, a w koszykówce 3×3 — cztery zawodniczki.

Zawody w Dakarze

Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze oficjalnie rozpoczną się 31 października i potrwają dwa tygodnie. Ostatnie finałowe zawody zaplanowano na 13 listopada. Będą to czwarte Letnie Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie: pierwsze odbyły się w 2010 roku w Singapurze, gdzie rywalizowało ponad 3,5 tysiąca sportowców w wieku od 14 do 18 lat. Kolejne letnie turnieje odbyły się w 2014 i 2018 roku.

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