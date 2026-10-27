В Польше спидвейный клуб «Мотор» из Люблина рассматривает Краков как возможную домашнюю арену на время запланированной модернизации собственного стадиона. Команде, за которую выступает шестикратный чемпион мира Бартош Змарзлик, необходимо новое место для проведения матчей на два года. Как сообщает Interia Sport, клуб уже направил письмо в Польский моторный союз с просьбой проводить соревнования в Кракове, а также обратился к городским властям.

Поиск временной арены

Ранее президент Orlen Oil Motor Lublin Якуб Кемпа заявлял, что в 2027 году команда будет выступать в Тарнуве. Переговоры по стадиону «Унии» находились на продвинутой стадии, однако адаптацию объекта к требованиям Экстралиги оценили в 6 млн злотых.

Изначально предполагалось, что расходы на модернизацию покроет Тарнув. После уточнения стоимости город заявил, что «Мотор» сможет проводить матчи на стадионе «Унии», если сам профинансирует необходимые работы. После этого люблинский клуб начал изучать другие варианты, в частности Ченстохову и Краков.

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Краковский вариант

Вариант с Ченстоховой не был реализован: городские власти предложили договориться с местным «Влукняжем», однако клуб не проявил интереса. В Кракове «Мотору» также придется учитывать расходы, поскольку местный стадион сейчас не соответствует лицензионным требованиям. По данным издания, команда пытается обеспечить средства на необходимые работы.

Появление «Мотора» в Кракове может усилить конкуренцию для местного спидвейного клуба, который возобновил деятельность после длительного перерыва и провел два сезона. В составе люблинцев, помимо Змарзлика, есть Кацпер Ворына, Мартин Вацулык, Матеуш Церняк, Адам Беднар, Бартош Баньбор и Норик Блёдорн.

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