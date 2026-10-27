卢布林摩托队申请在克拉科夫举办比赛——Interia Sport

在波兰，来自卢布林的摩托（Motor）速度way俱乐部正考虑将克拉科夫作为其自有体育场计划改造期间可能的主场。拥有六届世界冠军巴尔托什·兹马日利克的球队，需要一个为期两年的新比赛场地。正如Interia Sport报道，该俱乐部已致函波兰汽车协会，请求在克拉科夫举办赛事，并已联系市政府。

寻找临时场地

此前，Orlen Oil Motor Lublin主席雅库布·肯帕表示，球队将在2027年于塔尔努夫比赛。有关乌尼亚体育场的谈判已进入深入阶段，但使该设施符合Ekstraliga要求的费用估计为600万兹罗提。

最初预计由塔尔努夫承担现代化改造费用。在费用得到明确后，该市表示，如果“摩托”自行资助必要工程，便可在乌尼亚体育场举行比赛。此后，这家卢布林俱乐部开始研究其他选择，包括琴斯托霍瓦和克拉科夫。

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克拉科夫方案

琴斯托霍瓦方案未能落实：市政府建议与当地的弗乌克尼亚日俱乐部达成协议，但该俱乐部未表现出兴趣。在克拉科夫，“摩托”也必须考虑费用问题，因为当地体育场目前不符合许可证要求。据该媒体报道，球队正试图筹集必要工程的资金。

“摩托”入驻克拉科夫可能会加剧对当地速度way俱乐部的竞争；该俱乐部在长期停摆后恢复运营，并已进行了两个赛季。除兹马日利克外，卢布林队阵容中还有卡茨佩尔·沃雷纳、马丁·瓦楚利克、马特乌什·切尔尼亚克、亚当·贝德纳尔、巴尔托什·班博尔和诺里克·布洛登。

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