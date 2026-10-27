W Polsce klub żużlowy Motor z Lublina rozważa Kraków jako możliwą domową arenę na czas planowanej modernizacji własnego stadionu. Drużyna, w której występuje sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik, potrzebuje nowego miejsca do rozgrywania meczów na dwa lata. Jak informuje Interia Sport, klub wysłał już pismo do Polskiego Związku Motorowego z prośbą o rozgrywanie zawodów w Krakowie, a także zwrócił się do władz miasta.

Poszukiwanie tymczasowej areny

Wcześniej prezes Orlen Oil Motor Lublin Jakub Kępa oświadczył, że w 2027 roku zespół będzie występował w Tarnowie. Rozmowy dotyczące stadionu Unii były na zaawansowanym etapie, jednak dostosowanie obiektu do wymogów Ekstraligi oszacowano na 6 mln złotych.

Początkowo zakładano, że koszty modernizacji pokryje Tarnów. Po doprecyzowaniu kosztów miasto oświadczyło, że Motor będzie mógł rozgrywać mecze na stadionie Unii, jeśli sam sfinansuje niezbędne prace. Po tym lubelski klub zaczął analizować inne warianty, w tym Częstochowę i Kraków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wariant krakowski

Wariant z Częstochową nie został zrealizowany: władze miasta zaproponowały porozumienie z lokalnym Włókniarzem, jednak klub nie wykazał zainteresowania. W Krakowie Motor również będzie musiał uwzględnić koszty, ponieważ miejscowy stadion obecnie nie spełnia wymogów licencyjnych. Według danych publikacji zespół stara się zapewnić środki na niezbędne prace.

Pojawienie się Motoru w Krakowie może zwiększyć konkurencję dla miejscowego klubu żużlowego, który wznowił działalność po długiej przerwie i rozegrał dwa sezony. W składzie lublinian, oprócz Zmarzlika, są Kacper Woryna, Martin Vaculík, Mateusz Cierniak, Adam Bednar, Bartosz Bańbor i Norick Blödorn.

Czytaj nas na