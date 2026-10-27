«Шахтер» и «Динамо» объявили стартовые составы команд на матч Кубка Украины

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Украины сезона 2026/27. Тренерские штабы обеих команд определились с футболистами, которые начнут матч с первых минут.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 27 октября во Львове. Поединок на «Арене Львов» начнётся в 18:00 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал турнира.

Стартовые составы на матч «Шахтер» – «Динамо»

«Горняки» выйдут на матч с пятью украинцами и шестью легионерами в стартовом составе. На острие атаки выйдет Кауан Элиас. С флангов его будут поддерживать Алиссон и Глейкер Мендоса.

И. о. главного тренера «Динамо» неожиданно выпустил в стартовом составе вингера Шолу Огундану. Ветеран столичного гранда Андрей Ярмоленко остался на скамейке запасных. Капитанскую повязку надел полузащитник Николай Шапаренко.

«Шахтер»: Ризник – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Назарина, Очеретько, Гомес – Алиссон, Элиас, Мендоса

«Динамо»: Бущан – Сыч, Кендзера, Михавко, Дубинчак – Михайленко – Волошин, Бражко, Шапаренко, Огундана – Пономаренко

История очных встреч

Во втором по рангу национальном турнире команды сыграли 18 матчей, половина из них – финалы. «Горняки» одержали 11 побед. В свою очередь, столичный гранд победил семь раз. Разница забитых и пропущенных мячей также в пользу «Шахтера» (41:31).

Последний раз пути принципиальных соперников пересеклись в Кубке Украины в прошлом сезоне. Тогда в «Классическом» победу одержало «Динамо» (2:1). На гол нападающего дончан Мейреллиша «бело-синие» ответили голами вингера Ярмоленко и нападающего Герреро.

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