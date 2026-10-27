„Szachtar” i „Dynamo” ogłosiły składy wyjściowe na mecz Pucharu Ukrainy

„Szachtar” z Doniecka i „Dynamo” z Kijowa ogłosiły składy wyjściowe na mecz 1/8 finału Pucharu Ukrainy w sezonie 2026/27. Sztaby trenerskie obu drużyn wybrały piłkarzy, którzy rozpoczną mecz od pierwszych minut.

Mecz „Szachtar” – „Dynamo” odbędzie się 27 października we Lwowie. Spotkanie na „Arenie Lwów” rozpocznie się o godz. 18:00 czasu kijowskiego. Zwycięzca tego pojedynku awansuje do ćwierćfinału turnieju.

Składy wyjściowe na mecz „Szachtar” – „Dynamo”

„Górnicy” wyjdą na boisko z pięcioma Ukraińcami i sześcioma zagranicznymi graczami w pierwszym składzie. Na czele ataku pojawi się Kauan Elias. Z boków będą go wspierać Alisson i Gleyker Mendoza.

Pełniący obowiązki trenera „Dynamo” niespodziewanie wystawił w pierwszym składzie skrzydłowego Sholę Ogundana. Weteran stołecznego giganta Andrij Jarmolenko pozostał na ławce rezerwowych. Opaskę kapitana założył pomocnik Mykoła Szaparenko.

„Szachtar”: Riznyk – Tobias, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique – Nazarina, Ocheretko, Gomez – Alisson, Elias, Mendoza

„Dynamo”: Buszczan – Sycz, Kendziora, Michawko, Dubinczak – Michajlenko – Wołoszyn, Brazhko, Szaparenko, Ogundana – Ponomarenko

Historia bezpośrednich spotkań

W drugim co do rangi turnieju krajowym drużyny rozegrały 18 meczów, z czego połowa to finały. „Górnicy” odnieśli 11 zwycięstw. Z kolei stołeczny gigant wygrał siedem razy. Różnica między strzelonymi a straconymi bramkami również przemawia na korzyść „Szachtara” (41:31).

Ostatni raz drogi tych odwiecznych rywali skrzyżowały się w Pucharze Ukrainy w zeszłym sezonie. Wtedy w „Klasyku” zwyciężyło „Dynamo” (2:1). Na bramkę napastnika drużyny z Doniecka, Meirelisha, „biało-niebiescy” odpowiedzieli bramkami skrzydłowego Jarmolenko i napastnika Guerrero.

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