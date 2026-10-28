W Maroku reprezentacja Brazylii pokonała Polskę w 1/8 finału mistrzostw świata kobiet U-17 2026. Regulaminowy czas gry zakończył się wynikiem 3:3, a w serii rzutów karnych brazylijskie piłkarki wygrały 8:7. Poinformował o tym Interia Sport.

Polska odrobiła straty pod koniec meczu

Brazylia objęła prowadzenie w 11. minucie dzięki golowi Grace Kelly. Polska drużyna odpowiedziała dwoma bramkami w ciągu dwóch minut: w 34. minucie trafiła Nikola Gałuszka po podaniu Zofii Cendrowskiej, a w 36. minucie Zofia Burzan zdobyła bramkę po asyście Gałuszki. Polki schodziły na przerwę przy wyniku 2:1.

W drugiej połowie Marcela Bontorim wyrównała w 52. minucie. W 73. minucie Pepê zdobyła trzecią bramkę dla Brazylii, a analiza wideo potwierdziła gola. Polska uniknęła porażki w regulaminowym czasie w 83. minucie: Burzan wykorzystała sytuację sam na sam po długim podaniu Wiktorii Skrzypczak.

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Decydujące pudło Gałuszki

W serii rzutów karnych polska drużyna odrobiła straty po pudle Brazylijki Heleny w piątej serii — swój strzał wykorzystała Oliwia Grewling. Następnie zespoły wykonywały rzuty karne aż do pierwszego błędu. Decydujący okazał się strzał Gałuszki, który obroniła bramkarka Brazylii Natalia. Brazylia awansowała do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się ze zwycięzcą meczu Chiny–Francja.

W fazie grupowej Polska zajęła trzecie miejsce w grupie B. Drużyna przegrała z Koreą Północną 1:6, pokonała Nigerię 2:1 oraz Portoryko 6:2. Polki, Koreanki i Nigeryjki zdobyły taką samą liczbę punktów, a o kolejności zdecydował bilans bramek.

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