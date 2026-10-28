在摩洛哥，巴西队在2026年U-17女足世界杯1/8决赛中击败波兰队。常规时间双方战成3比3，巴西女足在点球大战中以8比7获胜。据Interia Sport报道。

波兰在比赛末段扳平比分

巴西队凭借格雷斯·凯利在第11分钟的进球取得领先。波兰队在两分钟内连入两球：第34分钟，尼古拉·加乌什卡接佐菲娅·岑德罗夫斯卡传球破门；第36分钟，佐菲娅·布尔赞接加乌什卡助攻进球。波兰队以2比1领先进入中场休息。

下半场，马尔塞拉·邦托林在第52分钟扳平比分。第73分钟，佩佩攻入巴西队的第三球，视频回放确认进球有效。第83分钟，波兰队避免了在常规时间失利：布尔赞接维多利亚·斯克希普恰克的长传，单刀破门。

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加乌什卡罚失关键点球

在点球大战中，巴西球员海伦娜在第五轮罚失点球后，波兰队扳回局面——奥利维娅·格雷夫林罚进了自己的点球。此后，两队继续主罚，直到出现第一次失误。加乌什卡的射门成为决定性一罚，被巴西门将娜塔莉亚扑出。巴西队晋级四分之一决赛，将对阵中国与法国比赛的胜者。

在小组赛阶段，波兰队在B组排名第三。该队以1比6负于朝鲜，以2比1击败尼日利亚，并以6比2战胜波多黎各。波兰、朝鲜和尼日利亚积分相同，排名由净胜球决定。

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