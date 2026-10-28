В Марокко сборная Бразилии обыграла Польшу в 1/8 финала женского чемпионата мира U-17 2026 года. Основное время завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти бразильские футболистки победили 8:7. Об этом сообщает Interia Sport.

Польша отыгралась в концовке матча

Бразилия вышла вперед на 11-й минуте благодаря голу Грейс Келли. Польская команда ответила двумя мячами в течение двух минут: на 34-й минуте отличилась Никола Галушка после передачи Зофии Цендровской, а на 36-й Зофия Бурзан забила с передачи Галушки. На перерыв польки ушли при счете 2:1.

Во втором тайме Марсела Бонторим сравняла счет на 52-й минуте. На 73-й минуте Пепе забила третий мяч Бразилии, а видеопроверка подтвердила взятие ворот. Польша избежала поражения в основное время на 83-й минуте: Бурзан реализовала выход один на один после длинной передачи Виктории Скшипчак.

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Решающий промах Галушки

В серии пенальти польская команда отыгралась после промаха бразильянки Хелены в пятой серии — свой удар реализовала Оливия Гревлинг. Далее команды продолжили бить до первой ошибки. Решающим стал удар Галушки, который отразила вратарь Бразилии Наталия. Бразилия вышла в четвертьфинал, где встретится с победителем матча между Китаем и Францией.

На групповом этапе Польша заняла третье место в группе B. Команда проиграла КНДР 1:6, победила Нигерию 2:1 и Пуэрто-Рико 6:2. Польки, кореянки и нигерийки набрали одинаковое количество очков, а распределение мест определила разница мячей.

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