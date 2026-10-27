“矿工”和“迪纳摩”公布了乌克兰杯比赛的首发阵容

顿涅茨克“矿工”和基辅“迪纳摩”公布了2026/27赛季乌克兰杯1/8决赛的首发阵容。 两队教练组已确定了将从比赛一开始就登场的球员名单。

“矿工”对阵“迪纳摩”的比赛将于10月27日在利沃夫举行。这场比赛将在“利沃夫竞技场”进行，开球时间为基辅时间18:00。本场比赛的胜者将晋级该赛事的四分之一决赛。

“顿涅茨克矿工”对阵“基辅迪纳摩”的首发阵容

“矿工”将派出5名乌克兰球员和6名外援首发。卡乌安·埃利亚斯将出任锋线尖刀，阿利松和格莱克·门多萨将在两翼为他提供支援。

“迪纳摩”代理主帅出人意料地将边锋肖卢·奥贡丹纳列入首发阵容。这支首都豪门的老将安德烈·亚尔莫连科则坐在了替补席上。中场球员尼古拉·沙帕伦科戴上了队长袖标。

“顿涅茨克矿工”：里兹尼克——托比亚斯、邦达尔、马特维延科、佩德罗·恩里克——纳扎里纳、奥切雷特科、戈麦斯——阿利松、埃利亚斯、门多萨

“迪纳摩”：布什昌——西奇、肯杰扎、米哈夫科、杜宾恰克——米哈伊连科——沃洛申、布拉日科、沙帕伦科、奥贡达纳——波诺马连科

交锋历史

在该国第二级别的全国赛事中，两队共交锋18次，其中一半是决赛。“矿工”队取得了11场胜利，而首都豪门则赢了7次。 进球与失球差同样对“矿工”有利（41:31）。

这两支宿敌上一次交锋是在上赛季的乌克兰杯中。当时，“迪纳摩”在“经典对决”中以2:1获胜。 面对顿涅茨克前锋梅雷利什的进球，“白蓝军团”凭借边锋亚尔莫连科和前锋格雷罗的进球予以回应。

顿涅茨克矿工 vs 基辅迪纳摩：乌克兰杯1/8决赛的观看指南。

在欧冠第三轮比赛中，巴黎圣日耳曼（PSG）于巴黎主场以4:2战胜巴塞罗那。此役过后，这支加泰罗尼亚球队遭遇了本赛季的首场正式比赛失利。

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