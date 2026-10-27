Международная автомобильная федерация (FIA) предложила внедрить в Formula 1 новые гибридные турбированные двигатели V8, которые должны быть проще, легче и дешевле нынешних силовых установок. FIA направила документ с рамочными параметрами будущего регламента шести автопроизводителям, участвующим в чемпионате. Новые правила могут вступить в силу в 2030 или 2031 году, сообщает BBC Sport.

Параметры нового двигателя

Согласно предложению, Formula 1 может перейти на V8 объёмом от 2 до 2,3 литра с более компактной турбиной, сниженным давлением наддува и менее мощной гибридной системой. Мощность электромотора для рекуперации энергии предлагается установить на уровне 200 кВт против нынешних 350 кВт.

Предполагается, что 100 кВт электрической мощности будут постоянно доступны пилоту, а ещё 100 кВт можно будет использовать в режиме push-to-pass для обгона. Общая мощность силовой установки должна составить около 900 лошадиных сил, причём большую её часть будет вырабатывать двигатель внутреннего сгорания.

Сейчас в Formula 1 используются 1,6-литровые турбированные V6. Соотношение мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической частью сейчас составляет 53% к 47%, а к 2028 году его должны в два этапа изменить до 60% к 40%.

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Вес, топливо и расходы

Предложение предусматривает сохранение использования полностью устойчивого топлива, при этом требования к нему хотят упростить, чтобы удешевить производство. Также целью является уменьшение общей массы болидов на 80 кг, чтобы они были легче и более чувствительными к действиям пилота.

Отдельно документ предусматривает сокращение на 50% бюджетного лимита расходов на двигатели, который сейчас составляет 190 млн долларов в год. Этот показатель является первоначальным предложением для обсуждения, поскольку производителям необходимо учитывать одновременную разработку действующих и новых силовых установок.

Обсуждение с производителями

В FIA рассматривают два подхода: минимально адаптировать существующие двигатели или создать стандартизированную базовую силовую установку от внешнего поставщика, которую производители могли бы частично дорабатывать. По данным BBC Sport, производители хотят самостоятельно проектировать и производить двигатели, чтобы силовые установки оставались фактором конкурентного преимущества.

Федерация рассчитывает в течение следующих недель согласовать предложение, которое в декабре можно будет представить на рассмотрение Всемирного совета FIA.

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