Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) zaproponowała wprowadzenie w Formule 1 nowych hybrydowych turbodoładowanych silników V8, które mają być prostsze, lżejsze i tańsze od obecnych jednostek napędowych. FIA wysłała dokument z ramowymi parametrami przyszłych przepisów do sześciu producentów samochodów uczestniczących w mistrzostwach. Nowe przepisy mogą wejść w życie w 2030 lub 2031 roku, informuje BBC Sport.

Parametry nowego silnika

Zgodnie z propozycją Formuła 1 może przejść na silniki V8 o pojemności od 2 do 2,3 litra, z bardziej kompaktową turbosprężarką, niższym ciśnieniem doładowania i mniej mocnym systemem hybrydowym. Moc silnika elektrycznego odzyskującego energię proponuje się ustalić na poziomie 200 kW wobec obecnych 350 kW.

Przewiduje się, że 100 kW mocy elektrycznej będzie stale dostępne dla kierowcy, a kolejne 100 kW będzie można wykorzystać w trybie push-to-pass do wyprzedzania. Łączna moc jednostki napędowej ma wynosić około 900 koni mechanicznych, przy czym większą jej część ma wytwarzać silnik spalinowy.

Obecnie w Formule 1 używane są 1,6-litrowe turbodoładowane silniki V6. Stosunek mocy między silnikiem spalinowym a częścią elektryczną wynosi obecnie 53% do 47%, a do 2028 roku ma zostać w dwóch etapach zmieniony na 60% do 40%.

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Masa, paliwo i koszty

Propozycja przewiduje utrzymanie stosowania w pełni zrównoważonego paliwa, przy jednoczesnym uproszczeniu wymagań wobec niego, aby obniżyć koszty produkcji. Celem jest również zmniejszenie całkowitej masy bolidów o 80 kg, aby były lżejsze i bardziej wrażliwe na działania kierowcy.

Osobno dokument przewiduje obniżenie o 50% limitu wydatków na silniki, który obecnie wynosi 190 mln dolarów rocznie. Wskaźnik ten jest wstępną propozycją do dyskusji, ponieważ producenci muszą uwzględnić równoczesny rozwój obecnych i nowych jednostek napędowych.

Rozmowy z producentami

FIA rozważa dwa podejścia: minimalne dostosowanie istniejących silników albo stworzenie standardowej bazowej jednostki napędowej od zewnętrznego dostawcy, którą producenci mogliby częściowo dopracowywać. Według BBC Sport producenci chcą samodzielnie projektować i wytwarzać silniki, aby jednostki napędowe pozostały czynnikiem przewagi konkurencyjnej.

Federacja liczy na uzgodnienie propozycji w ciągu najbliższych tygodni, aby w grudniu można było przedłożyć ją do rozpatrzenia Światowej Radzie FIA.

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