FIA запропонувала гібридні V8 для Formula 1 у 2030 або 2031 році — BBC Sport

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) запропонувала запровадити у Formula 1 нові гібридні турбовані двигуни V8, що мають бути простішими, легшими та дешевшими за нинішні силові установки. Документ із рамковими параметрами майбутнього регламенту FIA надіслала шістьом автовиробникам, які беруть участь у чемпіонаті. Нові правила можуть набути чинності у 2030 або 2031 році, повідомляє BBC Sport.

Параметри нового двигуна

Згідно з пропозицією, Formula 1 може перейти на V8 об'ємом від 2 до 2,3 літра з компактнішою турбіною, зниженим тиском наддуву та менш потужною гібридною системою. Потужність електромотора для рекуперації енергії пропонують встановити на рівні 200 кВт проти нинішніх 350 кВт.

Передбачається, що 100 кВт електричної потужності будуть постійно доступні пілотові, а ще 100 кВт можна буде застосовувати в режимі push-to-pass для обгону. Загальна потужність силової установки має становити близько 900 кінських сил, причому її більшу частину вироблятиме двигун внутрішнього згоряння.

Наразі у Formula 1 використовують 1,6-літрові турбовані V6. Співвідношення потужності між двигуном внутрішнього згоряння та електричною частиною зараз становить 53% до 47%, а до 2028 року його мають у два етапи змінити до 60% на 40%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вага, паливо та витрати

Пропозиція передбачає збереження використання повністю сталого пального, водночас вимоги до нього хочуть спростити, щоб здешевити виробництво. Також метою є зменшення загальної маси болідів на 80 кг, аби вони були легшими та більш чутливими до дій пілота.

Окремо документ передбачає скорочення на 50% бюджетного ліміту витрат на двигуни, який нині становить 190 млн доларів на рік. Цей показник є початковою пропозицією для обговорення, оскільки виробникам потрібно врахувати одночасну розробку чинних і нових силових установок.

Обговорення з виробниками

У FIA розглядають два підходи: мінімально адаптувати наявні двигуни або створити стандартизовану базову силову установку від зовнішнього постачальника, яку виробники могли б частково доопрацьовувати. За даними BBC Sport, виробники хочуть самостійно проєктувати й виготовляти двигуни, щоб силові установки залишалися чинником конкурентної переваги.

Федерація розраховує протягом наступних тижнів узгодити пропозицію, яку в грудні можна буде подати на розгляд Всесвітньої ради FIA.

Читай нас у