国际汽车联合会（FIA）提议在Formula 1引入新型混合动力涡轮增压V8发动机，其设计将比现有动力单元更简单、更轻且成本更低。FIA已向参加该锦标赛的六家汽车制造商发送了一份载有未来规则框架参数的文件。新规则可能于2030年或2031年生效，BBC Sport报道。

新发动机的参数

根据该提议，Formula 1可能改用排量为2至2.3升的V8发动机，配备更紧凑的涡轮增压器、更低的增压压力以及功率更小的混合动力系统。用于能量回收的电动机功率拟定为200千瓦，而目前为350千瓦。

预计将有100千瓦电力持续供车手使用，另有100千瓦可在用于超车的push-to-pass模式下使用。动力单元的总功率应约为900马力，其中大部分将由内燃机产生。

Formula 1目前使用1.6升涡轮增压V6发动机。内燃机与电力部分之间的功率比例目前为53%比47%，到2028年将分两个阶段调整为60%比40%。

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重量、燃料和成本

该提议规定继续使用完全可持续燃料，同时计划简化对这种燃料的要求，以降低生产成本。目标还包括将赛车总重量减少80公斤，使其更轻，并对车手操作更加敏感。

此外，该文件规定将发动机支出预算上限削减50%，目前该上限为每年1.9亿美元。这一数值是供讨论的初步提议，因为制造商需要考虑同时开发现有和新动力单元。

与制造商的讨论

FIA正在考虑两种方案：对现有发动机进行最小幅度的调整，或由外部供应商提供标准化基础动力单元，再由制造商进行部分改进。据BBC Sport报道，制造商希望自行设计和制造发动机，以使动力单元继续成为竞争优势因素。

该联合会预计将在未来几周内就一项提议达成一致，并可于12月提交FIA世界理事会审议。

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