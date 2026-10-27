Французский теннисист Гаэль Монфис во время трансляции на Twitch заявил, что проблемы в личной жизни и болезненное расставание с Элиной Свитолиной повлияли на его решение досрочно завершить карьеру. Об этом сообщает Interia Sport.

Влияние расставания

По словам Монфиса, разрыв со Свитолиной сильно его задел. Он сказал, что не может тренироваться так, как хотел бы, и находится не в лучшем психологическом состоянии. Теннисист также рассказал, что стал меньше тренироваться и хуже питаться.

Монфис подчеркнул, что решение завершить отношения приняла Свитолина, однако он уважает её выбор. Французский спортсмен призвал других также с уважением отнестись к этому решению и отметил, что теннисистка не сделала ничего плохого.

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Общение ради дочери

Монфис сказал, что они со Свитолиной остаются близкими и много общаются, в том числе из-за их дочери Скаи. По его словам, пара пыталась сохранить отношения, однако Свитолина плохо чувствовала себя в них.

Несколькими днями ранее Свитолина сообщила в соцсетях о завершении отношений с Монфисом. По данным издания, одним из факторов своего решения она назвала войну в Украине, которая продолжается с 2022 года. После этого теннисистка столкнулась с критическими комментариями в сети, а Монфис публично встал на её защиту.

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