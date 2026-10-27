法国网球选手加埃尔·蒙菲斯在Twitch直播中表示，个人生活中的问题以及与埃琳娜·斯维托丽娜痛苦的分手，影响了他提前结束职业生涯的决定。Interia Sport对此进行了报道。

分手的影响

蒙菲斯表示，与斯维托丽娜分手令他深受打击。他说，自己无法按照希望的方式训练，心理状态也并非最佳。这名网球选手还表示，他训练得更少了，饮食也变差了。

蒙菲斯强调，结束这段关系的决定是斯维托丽娜作出的，但他尊重她的选择。这名法国运动员呼吁其他人也尊重这一决定，并指出这位网球选手没有做错任何事。

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为了女儿保持沟通

蒙菲斯说，他和斯维托丽娜仍然关系亲近，也经常沟通，其中包括为了他们的女儿斯凯。据他所说，这对伴侣曾试图维系这段关系，但斯维托丽娜在这段关系中感觉并不好。

几天前，斯维托丽娜在社交媒体上宣布，她与蒙菲斯的关系已经结束。该媒体称，她将自2022年以来持续的乌克兰战争列为作出这一决定的因素之一。此后，这位网球选手在网络上遭遇批评性评论，蒙菲斯则公开为她辩护。

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