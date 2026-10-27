Francuski tenisista Gaël Monfils podczas transmisji na Twitchu oświadczył, że problemy w życiu osobistym i bolesne rozstanie z Eliną Switoliną wpłynęły na jego decyzję o przedwczesnym zakończeniu kariery. Informuje o tym Interia Sport.

Wpływ rozstania

Według Monfilsa rozstanie ze Switoliną mocno go dotknęło. Powiedział, że nie może trenować tak, jak by chciał, i nie jest w najlepszym stanie psychicznym. Tenisista opowiedział również, że zaczął mniej trenować i gorzej się odżywiać.

Monfils podkreślił, że decyzję o zakończeniu związku podjęła Switolina, jednak szanuje jej wybór. Francuski sportowiec zaapelował, by inni również z szacunkiem odnieśli się do tej decyzji, i zaznaczył, że tenisistka nie zrobiła nic złego.

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Komunikacja dla córki

Monfils powiedział, że on i Switolina pozostają sobie bliscy i dużo ze sobą rozmawiają, w tym ze względu na ich córkę Skai. Według niego para próbowała uratować związek, jednak Switolina źle się w nim czuła.

Kilka dni wcześniej Switolina poinformowała w mediach społecznościowych o zakończeniu związku z Monfilsem. Według publikacji jako jeden z czynników swojej decyzji wskazała wojnę w Ukrainie, trwającą od 2022 roku. Następnie tenisistka spotkała się z krytycznymi komentarzami w sieci, a Monfils publicznie stanął w jej obronie.

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