В Шотландии главный тренер «Рейнджерс» Дерек Макиннес заявил, что чувствует вину из-за летнего ухода из «Хартс». В среду он впервые после перехода в клуб из Глазго вернется на стадион «Тайнкасл» в Эдинбурге и ожидает недружелюбной реакции болельщиков бывшей команды, сообщает BBC Sport.

Возвращение на «Тайнкасл»

Макиннес сказал, что понимает отношение фанатов «Хартс». Он надеялся выйти на поле и поприветствовать трибуны, однако не ожидает ответной реакции. Тренер подчеркнул, что любил время, проведенное в эдинбургском клубе, хотя этот период был недолгим.

По его словам, «Хартс» в предыдущем сезоне стали «глотком свежего воздуха» для шотландского футбола. Макиннес также отметил, что гордится достижениями клуба, который, по его мнению, сумел конкурировать с «Рейнджерс» и «Селтиком» несмотря на значительно меньшие финансовые возможности.

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Разочарование после борьбы за титул

В прошлом сезоне «Хартс» большую часть времени возглавлял шотландскую Премьер-лигу. Однако в последнем туре команда проиграла «Селтику» 1:3 на «Селтик Парк», после чего действующий чемпион сохранил титул. Макиннес напомнил, что «Хартс» набрал 80 очков после предыдущего сезона, в котором финишировал в нижней шестерке.

Тренер заявил, что в конце сезона в клубе переживали сильное разочарование, поскольку считали, что могли выиграть чемпионат. Он сказал, что стремился стать наставником, который завоюет титул вне доминирования «Селтика» и «Рейнджерс», и считает, что несколько спорных решений были не в пользу его тогдашней команды.

Макиннес добавил, что понимает чувства болельщиков после своего перехода. Ранее он сам испытывал разочарование, когда капитан и лучший бомбардир «Хартс» Лоренс Шенкленд объявил о переходе в «Рейнджерс». Наставник также назвал «Хартс» хорошо управляемым клубом и считает его претендентом на титул в этом сезоне под руководством Ваутера Вранкена.

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