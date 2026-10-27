W Szkocji główny trener Rangers Derek McInnes powiedział, że czuje się winny z powodu letniego odejścia z Hearts. W środę po raz pierwszy od przejścia do klubu z Glasgow wróci na stadion Tynecastle w Edynburgu i spodziewa się nieprzychylnej reakcji kibiców byłej drużyny, podaje BBC Sport.

Powrót na Tynecastle

McInnes powiedział, że rozumie nastawienie fanów Hearts. Miał nadzieję wyjść na boisko i pozdrowić trybuny, lecz nie oczekuje wzajemnej reakcji. Trener podkreślił, że kochał czas spędzony w edynburskim klubie, choć okres ten był krótki.

Według niego Hearts w poprzednim sezonie byli „powiewem świeżego powietrza” dla szkockiej piłki nożnej. McInnes zaznaczył również, że jest dumny z osiągnięć klubu, który, jego zdaniem, zdołał rywalizować z Rangers i Celtic mimo znacznie mniejszych możliwości finansowych.

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Rozczarowanie po walce o tytuł

W ubiegłym sezonie Hearts przez większość czasu prowadzili w szkockiej Premiership. Jednak w ostatniej kolejce drużyna przegrała 1:3 z Celtic na Celtic Park, po czym urzędujący mistrz zachował tytuł. McInnes przypomniał, że Hearts zdobyli 80 punktów po poprzednim sezonie, w którym zakończyli rozgrywki w dolnej szóstce.

Trener powiedział, że pod koniec sezonu w klubie panowało ogromne rozczarowanie, ponieważ uważano, że mogli wygrać mistrzostwo. Oświadczył, że chciał zostać szkoleniowcem, który zdobędzie tytuł poza dominacją Celticu i Rangers, oraz uważa, że kilka kontrowersyjnych decyzji nie było korzystnych dla jego ówczesnej drużyny.

McInnes dodał, że rozumie uczucia kibiców po swoim transferze. Wcześniej sam odczuwał rozczarowanie, gdy kapitan i najlepszy strzelec Hearts Lawrence Shankland ogłosił przejście do Rangers. Szkoleniowiec nazwał też Hearts dobrze zarządzanym klubem i uważa go za kandydata do tytułu w tym sezonie pod wodzą Woutera Vrankena.

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