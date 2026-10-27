在苏格兰，流浪者队主教练德里克·麦金尼斯表示，他对夏天离开哈茨一事感到内疚。周三，他将在转会至这家格拉斯哥俱乐部后首次回到爱丁堡的泰因卡斯尔球场，并预计会遭到老东家球迷不友好的反应，BBC体育报道。

重返泰因卡斯尔

麦金尼斯表示，他理解哈茨球迷的态度。他原本希望走上球场并向看台致意，但并不期待得到回应。这位教练强调，他很喜欢在这家爱丁堡俱乐部度过的时光，尽管那段时间很短暂。

据他所说，哈茨在上赛季是苏格兰足球的“一股清新空气”。麦金尼斯还表示，他为该俱乐部的成就感到自豪；在他看来，尽管财政实力明显较弱，该俱乐部仍能够与流浪者和凯尔特人竞争。

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争冠后的失望

上赛季，哈茨在大部分时间里领跑苏格兰超级联赛。然而在最后一轮，球队在凯尔特人公园球场以1比3负于凯尔特人，随后卫冕冠军保住了冠军头衔。麦金尼斯回顾说，哈茨在此前一个赛季排名下半区六名之后，拿到了80分。

这位教练表示，赛季末俱乐部经历了强烈的失望，因为他们认为本可以赢得联赛冠军。他说，自己希望成为一名打破凯尔特人和流浪者统治、赢得冠军的主教练，并认为几项有争议的判罚没有对他当时的球队有利。

麦金尼斯补充说，他理解球迷在他转会后的感受。此前，当哈茨队长兼头号射手劳伦斯·香克兰宣布转会流浪者时，他自己也曾感到失望。这位主教练还称哈茨是一家管理良好的俱乐部，并认为该队在沃特尔·弗兰肯的带领下是本赛季的冠军竞争者。

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