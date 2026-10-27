В Гуанчжоу, Китай, 18-летняя австрийская теннисистка Лилли Таггер победила 46-летнюю американку Винус Уильямс со счётом 6:2, 6:2 в первом круге турнира WTA 250. В следующем раунде Guangzhou Open Таггер сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт, которая ранее обыграла Анастасию Захарову — 7:6 (6), 6:4.

Рекордная разница в возрасте

Как сообщает Interia Sport, разница в возрасте между участницами матча составила 28 лет и стала самой большой в истории тура WTA. Таггер родилась в 2008 году — в том же году Уильямс завоевала последний из своих семи титулов Grand Slam в одиночном разряде, победив на Уимблдоне.

Преимущество австрийки

Матч продолжался чуть более часа. Таггер активно действовала форхендом и одноручным бэкхендом, записав на свой счёт 29 виннеров против семи у Уильямс. У американки не было ни одного брейк-пойнта, тогда как австрийка регулярно брала подачи соперницы.

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Для Уильямс это был первый одиночный матч за два месяца после US Open, где она уступила Софии Кенин в первом круге. По данным издания, американка, занимающая 599-е место в рейтинге, потерпела 17-е подряд поражение в одиночном разряде с июля прошлого года.

Линетт и Таггер ранее не встречались в матчах тура WTA.

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