W Guangzhou w Chinach 18-letnia austriacka tenisistka Lilli Tagger pokonała 46-letnią Amerykankę Venus Williams 6:2, 6:2 w pierwszej rundzie turnieju WTA 250. W następnej rundzie Guangzhou Open Tagger zagra z polską tenisistką Magdą Linette, która wcześniej pokonała Anastazję Zacharową 7:6 (6), 6:4.

Rekordowa różnica wieku

Jak informuje Interia Sport, różnica wieku między uczestniczkami meczu wyniosła 28 lat i była największa w historii cyklu WTA. Tagger urodziła się w 2008 roku — tym samym, w którym Williams zdobyła ostatni ze swoich siedmiu tytułów wielkoszlemowych w singlu, triumfując na Wimbledonie.

Przewaga Austriaczki

Mecz trwał nieco ponad godzinę. Tagger aktywnie grała forhendem i jednoręcznym bekhendem, notując 29 winnerów wobec siedmiu Williams. Amerykanka nie miała ani jednego break pointa, podczas gdy Austriaczka regularnie przełamywała serwis rywalki.

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Dla Williams był to pierwszy mecz singlowy od dwóch miesięcy, po US Open, gdzie przegrała z Sofią Kenin w pierwszej rundzie. Według publikacji Amerykanka, zajmująca 599. miejsce w rankingu, poniosła 17. z rzędu porażkę w singlu od lipca ubiegłego roku.

Linette i Tagger wcześniej nie spotkały się w meczach cyklu WTA.

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