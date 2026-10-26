Reprezentacja Kenii kobiet do lat 17 pokonała Samoa 4:0 w ostatnim meczu grupy E i awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata 2026 w Maroku. Kenijki zajęły trzecie miejsce w grupie z trzema punktami i przeszły do fazy pucharowej jako jedna z czterech najlepszych drużyn, które zakończyły rywalizację grupową na trzecich miejscach. Poinformował o tym Nation Kenya.

Cztery gole przeciwko Samoa

Mecz odbył się w Akademii Piłkarskiej Mohammeda VI w mieście Salé. Już w czwartej minucie napastniczka Mwanakombo Bakari otworzyła wynik. Przed przerwą, w 44. minucie, Brenda Awuor podwoiła przewagę Kenii.

W drugiej połowie Gaudencia Maloba zdobyła trzecią bramkę w 62. minucie, a dwie minuty później Bakari skompletowała dublet. Lindey Weey nie wykorzystała rzutu karnego pod koniec spotkania, jednak zwycięstwo 4:0 wystarczyło kenijskiej drużynie do kontynuowania występów w turnieju.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Droga do fazy pucharowej

Przed meczem z Samoa Kenijki poniosły dwie porażki: z Chinami 0:3 i z USA 1:6. W meczu z Amerykankami Weey zdobyła pierwszego gola Kenii na tych mistrzostwach świata.

Dzięki rozgromieniu Samoa bilans bramkowy reprezentacji Kenii wyniósł minus cztery, co okazało się decydujące w walce o miejsca wśród najlepszych zespołów z trzecich miejsc. Chiny i USA zremisowały 1:1 w równolegle rozgrywanym meczu i zakończyły fazę grupową przed Kenią. Jest to drugi występ kenijskiej drużyny na kobiecych mistrzostwach świata U-17: w debiutanckim turnieju w 2024 roku nie przeszła fazy grupowej.

Czytaj nas na