肯尼亚U-17女子国家队在E组最后一场比赛中以4比0战胜萨摩亚，晋级2026年摩洛哥世界杯16强。肯尼亚队以3分排名小组第三，作为四支成绩最好的小组第三名球队之一晋级淘汰赛。据Nation Kenya报道。

攻入萨摩亚球门四球

比赛在萨莱市的穆罕默德六世足球学院举行。前锋姆瓦纳孔博·巴卡里在开场仅4分钟便首开纪录。上半场结束前，第44分钟，布伦达·阿武尔将肯尼亚队的领先优势扩大一倍。

下半场，加乌登西亚·马洛巴在第62分钟攻入第三球，两分钟后巴卡里完成梅开二度。林代·维伊在比赛末段罚失点球，但4比0的胜利已足以让肯尼亚队继续征战本届赛事。

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晋级淘汰赛之路

在对阵萨摩亚之前，肯尼亚队遭遇两场失利：以0比3负于中国队，以1比6负于美国队。在对阵美国队的比赛中，维伊打进了肯尼亚队在本届世界杯上的首粒进球。

凭借大胜萨摩亚，肯尼亚队的净胜球变为负4，这在争夺成绩最好的小组第三名席位时起到了决定性作用。中国队和美国队在同时进行的比赛中1比1战平，并在小组赛阶段排名肯尼亚队之前。这是肯尼亚队第二次参加U-17女足世界杯：在2024年的首次参赛中，该队未能从小组赛出线。

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