加拉塔萨雷在土耳其超级联赛第九轮的伊斯坦布尔德比中以2比1击败费内巴切，比赛在土耳其伊斯坦布尔举行。尼日利亚前锋维克托·奥斯梅恩在上半场为主队攻入两球，分别发生在第29分钟和第44分钟。

据Anadolu Agency报道，比赛在伊斯坦布尔的RAMS Park球场举行。在打入首球前，奥斯梅恩与巴里什·阿尔佩尔·伊尔马兹完成撞墙配合，进入禁区后将球射入球门上角。此前，费内巴切险些首开纪录，恩戈洛·坎特的传中球在达文森·桑切斯试图解围后击中立柱。

主队上半场占据优势

第44分钟，奥斯梅恩在伊斯梅尔·雅各布斯的一次大力界外球以及桑切斯的射门后，头球将球送入网内，将加拉塔萨雷的领先优势扩大一倍。上半场，主队完成11次射门，其中6次射正，而费内巴切没有完成一次射门。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

中场休息后，雅各布斯本可进一步扩大比分，但他接罗兰·绍洛伊传中后的头球击中横梁。

卡赫韦奇的进球未能挽救费内巴切

客队在第62分钟缩小差距：伊尔凡·詹·卡赫韦奇接到奥古兹·艾登的传球后，以倒钩射门得分。加拉塔萨雷门将乌古尔坎·恰克尔碰到了球，但未能阻止进球。

比赛末段，米兰·什克里尼亚尔曾有机会扳平比分，但他在第90分钟的头球几乎在门线上被解围。伤停补时阶段，勒鲁瓦·萨内迫使费内巴切门将埃德森再次作出扑救。这场胜利让加拉塔萨雷重返超级联赛榜首：球队在九场比赛后积22分。费内巴切以16分跌至第五位。

关注我们在