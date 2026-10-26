«Галатасарай» обыграл «Фенербахче» со счетом 2:1 в стамбульском дерби девятого тура турецкой Суперлиги, состоявшемся в Стамбуле, Турция. Нигерийский нападающий Виктор Осимхен забил оба мяча хозяев в первом тайме — на 29-й и 44-й минутах.

Как сообщает Anadolu Agency, матч прошел на стадионе RAMS Park в Стамбуле. Перед первым голом Осимхен сыграл в стенку с Барышем Алпером Йылмазом, вошел в штрафную площадь и пробил в верхний угол ворот. Ранее «Фенербахче» был близок к тому, чтобы открыть счет, когда мяч после попытки Давинсона Санчеса выбить подачу Н’Голо Канте попал в штангу.

Преимущество хозяев в первом тайме

На 44-й минуте Осимхен удвоил преимущество «Галатасарая», головой отправив мяч в ворота после дальнего вбрасывания Исмаила Якобса и удара Санчеса. В первой половине встречи хозяева нанесли 11 ударов, шесть из которых пришлись в створ ворот, тогда как «Фенербахче» не нанес ни одного удара.

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После перерыва Якобс мог сделать счет еще крупнее, но его удар головой после навеса Роланда Шаллаи попал в перекладину.

Гол Кахведжи не спас «Фенербахче»

Гости сократили отставание на 62-й минуте: Ирфан Джан Кахведжи принял передачу Огуза Айдына и забил ударом через себя. Вратарь «Галатасарая» Угурджан Чакыр коснулся мяча, однако не смог помешать голу.

В конце матча Милан Шкриньяр имел шанс сравнять счет, однако его удар головой на 90-й минуте был вынесен почти с линии ворот. В компенсированное время Лерой Сане заставил вратаря «Фенербахче» Эдерсона совершить еще один сейв. Победа вернула «Галатасарай» на первое место в Суперлиге: команда имеет 22 очка после девяти матчей. «Фенербахче» с 16 баллами опустился на пятую позицию.

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