Galatasaray pokonał Fenerbahce 2:1 w stambulskich derbach dziewiątej kolejki tureckiej Super Lig, rozegranych w Stambule w Turcji. Nigeryjski napastnik Victor Osimhen zdobył obie bramki dla gospodarzy w pierwszej połowie — w 29. i 44. minucie.

Jak informuje Anadolu Agency, mecz odbył się na stadionie RAMS Park w Stambule. Przed pierwszym golem Osimhen rozegrał akcję na jeden kontakt z Barisem Alperem Yilmazem, wszedł w pole karne i uderzył w górny róg bramki. Wcześniej Fenerbahce było bliskie otwarcia wyniku, gdy piłka po próbie wybicia dośrodkowania N’Golo Kante przez Davinsona Sancheza trafiła w słupek.

Przewaga gospodarzy w pierwszej połowie

W 44. minucie Osimhen podwoił prowadzenie Galatasaray, kierując głową piłkę do siatki po dalekim wrzucie z autu Ismaila Jakobsa i strzale Sancheza. W pierwszej połowie gospodarze oddali 11 strzałów, z czego sześć było celnych, podczas gdy Fenerbahce nie oddało ani jednego strzału.

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Po przerwie Jakobs mógł jeszcze bardziej powiększyć prowadzenie, ale jego strzał głową po dośrodkowaniu Rolanda Sallaia trafił w poprzeczkę.

Gol Kahveciego nie uratował Fenerbahce

Goście zmniejszyli stratę w 62. minucie: Irfan Can Kahveci przyjął podanie od Oguza Aydina i zdobył bramkę przewrotką. Bramkarz Galatasaray Ugurcan Cakir dotknął piłki, jednak nie zdołał zapobiec golowi.

Pod koniec meczu Milan Skriniar miał okazję wyrównać, lecz jego strzał głową w 90. minucie został wybity niemal z linii bramkowej. W doliczonym czasie gry Leroy Sane zmusił bramkarza Fenerbahce Edersona do kolejnej interwencji. Zwycięstwo przywróciło Galatasaray na pierwsze miejsce w Super Lig: zespół ma 22 punkty po dziewięciu meczach. Fenerbahce z 16 punktami spadło na piątą pozycję.

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