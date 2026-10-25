W Stanach Zjednoczonych kierowca Mercedesa Andrea Kimi Antonelli wygrał Grand Prix USA i zbliżył się do przedwczesnego zdobycia tytułu mistrza świata Formuły 1. Jak podaje Interia Sport, 20-letniemu Włochowi zabrakło dwóch punktów do zapewnienia sobie tytułu przed czasem.

Dziewiąte zwycięstwo w sezonie

Antonelli utrzymał prowadzenie po starcie i przez cały wyścig zachowywał kilkusekundową przewagę nad rywalami. Po pit stopach wrócił na pierwszą pozycję i ponownie odjechał reszcie stawki. Ten sukces był dziewiątym zwycięstwem kierowcy w sezonie.

Drugie miejsce zajął Charles Leclerc, a trzeci na mecie był Max Verstappen. W walce o pozostałe pozycje Lando Norris stracił drugie miejsce i ostatecznie spadł na piątą lokatę po tym, jak wyprzedził go Lewis Hamilton.

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Kary i wycofania

Na początku wyścigu wprowadzono tryb wirtualnego samochodu bezpieczeństwa, aby uprzątnąć tor. George Russell otrzymał pięciosekundową karę po rozpatrzeniu incydentu, w którym mógł uzyskać przewagę poza torem. Kierowca Haasa Oliver Bearman został ukarany 10 sekundami za kolizję z Pierre'em Gaslym.

Bearman później wycofał się z powodu problemów technicznych, a Franco Colapinto zakończył wyścig z powodu problemu z podłogą bolidu. Pięć okrążeń przed metą Valtteri Bottas wycofał się z powodu awarii jednostki napędowej, co spowodowało kolejny tryb wirtualnego samochodu bezpieczeństwa. Nie przeszkodziło to Antonellemu pewnie doprowadzić wyścigu do zwycięstwa.

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