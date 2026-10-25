We Francji Stade Rennes pokonało Strasbourg 3:0 w meczu ósmej kolejki Ligue 1. Polski piłkarz Sebastian Szymański zdobył dublet, a Przemysław Frankowski zanotował asystę, informuje Interia Sport.

Gole Szymańskiego i asysta Frankowskiego

Wynik w 34. minucie otworzył Boulaye Dia po podaniu Frankowskiego. Początkowo sędzia liniowy odgwizdał spalonego, jednak gol został ostatecznie uznany.

W 41. minucie Szymański powiększył przewagę Stade Rennes. Po przerwie trafił po raz drugi: w 61. minucie pomocnik uderzył zza pola karnego i pokonał Filipa Jørgensena. W 77. minucie Szymański został zmieniony.

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Prowadzenie w Ligue 1

Po zwycięstwie Stade Rennes miało 16 punktów i objęło prowadzenie w tabeli mistrzostw Francji, wyprzedzając Lille o jeden punkt. W meczu zespół z Rennes oddał 15 strzałów, z których pięć było celnych. Strasbourg oddał 12 strzałów i cztery razy trafił w światło bramki.

Następny mecz w Ligue 1 drużyna Szymańskiego i Frankowskiego rozegra 31 października przeciwko Nicei.

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