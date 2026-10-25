Во Франции «Стад Ренн» победил «Страсбур» со счетом 3:0 в матче восьмого тура Лиги 1. Польский футболист Себастьян Шиманьский оформил дубль, а Пшемыслав Франковский отдал результативную передачу, сообщает Interia Sport.

Голы Шиманьского и ассист Франковского

Счет на 34-й минуте открыл Булайе Диа после передачи Франковского. Сначала боковой арбитр зафиксировал офсайд, однако гол в итоге был засчитан.

На 41-й минуте Шиманьский увеличил преимущество «Стад Ренна». После перерыва он отличился во второй раз: на 61-й минуте полузащитник пробил из-за пределов штрафной площади и поразил ворота Филипа Йоргенсена. На 77-й минуте Шиманьского заменили.

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Лидерство в Лиге 1

После победы «Стад Ренн» набрал 16 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая «Лилль» на одно очко. В матче команда из Ренна нанесла 15 ударов, пять из которых пришлись в створ ворот. «Страсбур» пробил 12 раз и четырежды попал в створ.

Следующий матч в Лиге 1 команда Шиманьского и Франковского проведет 31 октября против «Ниццы».

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