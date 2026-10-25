Kyren Wilson wygrał Northern Ireland Open 9:2 — BBC Sport

Angielski snookerzysta Kyren Wilson pokonał Walijczyka Jacka Jonesa 9:2 w finale Northern Ireland Open w Belfaście. Wilson po raz drugi w ciągu trzech lat wygrał ten turniej, informuje BBC Sport.

Przewaga po sesji popołudniowej

34-letni Wilson zakończył sesję popołudniową w Waterfront Hall, prowadząc 6:2. W pierwszym frejmie uzyskał break 101 punktów. Jones wygrał drugiego frejma, jednak Wilson zwyciężył w kolejnych trzech, osiągając między innymi breaki 60 i 135 punktów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W szóstym frejmie Jones odpowiedział breakiem 130 punktów, ale Wilson wygrał dwa ostatnie frejmy sesji popołudniowej i objął prowadzenie 6:2. Wieczorem Anglik wygrał trzy pierwsze frejmy i zakończył mecz wynikiem 9:2.

Jedenasty tytuł rankingowy

Zwycięstwo było dla Wilsona 11. tytułem rankingowym w karierze i pierwszym od Players Championship 2025. Finał Northern Ireland Open powtórzył decydujący mecz mistrzostw świata 2024, w którym Wilson również pokonał Jonesa. Po finale podniósł trofeum Alexa Higginsa.

Czytaj nas na