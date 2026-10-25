Английский снукерист Кайрен Уилсон в финале Northern Ireland Open в Белфасте победил валлийца Джека Джонса со счетом 9:2. Уилсон во второй раз за три года выиграл этот турнир, сообщает BBC Sport.

Преимущество после дневной сессии

34-летний Уилсон завершил дневную сессию в Waterfront Hall с преимуществом 6:2. В первом фрейме он сделал брейк в 101 очко. Джонс выиграл второй фрейм, однако Уилсон взял следующие три, сделав, в частности, брейки в 60 и 135 очков.

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В шестом фрейме Джонс ответил брейком в 130 очков, но Уилсон выиграл два последних фрейма дневной сессии и повел 6:2. Вечером англичанин взял три стартовых фрейма и завершил матч с итоговым счетом 9:2.

Одиннадцатый рейтинговый титул

Победа стала для Уилсона 11-м рейтинговым титулом в карьере и первым после Players Championship 2025 года. Финал Northern Ireland Open повторил решающий матч чемпионата мира 2024 года, в котором Уилсон также победил Джонса. После финала он поднял трофей Алекса Хиггинса.

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