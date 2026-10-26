Mbappé strzelił po błędzie Martína w El Clásico — Interia Sport

W Hiszpanii Kylian Mbappé otworzył wynik meczu El Clásico między Barceloną a Realem Madryt w 41. minucie. Francuski napastnik zdobył bramkę po nieudanym wybiciu piłki przez obrońcę Barcelony Gerarda Martína.

Akcja przed golem

Jak informuje Interia Sport, atak rozpoczął się na prawym skrzydle, gdzie Cucurella przyjął piłkę i podał ją do Diomande. Ten zewnętrzną częścią stopy skierował piłkę w stronę bramki, jednak znalazła się ona przy Martínie.

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Rykoszet od Mbappé

Obrońca Barcelony próbował wybić piłkę jak najdalej od bramki, nie upewniwszy się, że w pobliżu nie ma przeciwnika. Podczas wybicia trafił w Mbappé, który nadbiegał do tej sytuacji. Po rykoszecie od francuskiego piłkarza piłka wpadła do siatki, a Real Madryt objął prowadzenie.

Był to pierwszy gol meczu, na który zespoły musiały czekać niemal do końca pierwszej połowy. Interia Sport nazwała ten epizod jednym z najbardziej niezwykłych goli w karierze Mbappé.

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