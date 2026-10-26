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Wideo: Łomaczenko zgodził się na walkę z mistrzem świata; pojedynek planowany jest na rok 2027

UA NEWS 26 października 2026 13:53
Wideo: Łomaczenko zgodził się na walkę z mistrzem świata; pojedynek planowany jest na rok 2027

Ukraiński bokser Wasyl Łomaczenko zgodził się stoczyć walkę z amerykańskim mistrzem świata w 2027 roku. Z dostępnych informacji wynika, że Amerykanin zaproponował Ukraińcowi spotkanie na ringu, po czym bokserzy uścisnęli sobie dłonie. W przekazanej informacji nie podano nazwisk rywali ani innych szczegółów dotyczących przyszłej walki.

 

Wasyl Łomaczenko oraz posiadacz tytułów WBC, IBF i WBO w wadze drugiej półlekkiej, O’Shaki Foster, uzgodnili, że stoczą bezpośrednią walkę w 2027 roku. Inicjatorem spotkania był Amerykanin.

Po zwycięstwie nad Meksykaninem Emanuelem Navarrete (40-3-1, 33 KO) Amerykanin O’Shaki Foster (26-3, 12 KO) podszedł do Wasyla Łomaczenki, który oglądał walkę z pierwszego rzędu przy ringu.

 

Źródło: The Ring Magazine

Wcześniej Saul Alvarez niespodziewanie pokazał emblemat Polissya podczas treningu.

Przypomnijmy, że Usyk wybiera przeciwników do dwóch walk w 2027 roku.

Usyk zrezygnował również z walki z Wilderem ze względu na potencjalną walkę z Fury'm.

Były mistrz świata w boksie w wadze superciężkiej, Brytyjczyk Tyson Fury, opowiedział o swoich planach przed zakończeniem kariery zawodowej.

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