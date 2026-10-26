Wideo: Łomaczenko zgodził się na walkę z mistrzem świata; pojedynek planowany jest na rok 2027

Ukraiński bokser Wasyl Łomaczenko zgodził się stoczyć walkę z amerykańskim mistrzem świata w 2027 roku. Z dostępnych informacji wynika, że Amerykanin zaproponował Ukraińcowi spotkanie na ringu, po czym bokserzy uścisnęli sobie dłonie. W przekazanej informacji nie podano nazwisk rywali ani innych szczegółów dotyczących przyszłej walki.

Wasyl Łomaczenko oraz posiadacz tytułów WBC, IBF i WBO w wadze drugiej półlekkiej, O’Shaki Foster, uzgodnili, że stoczą bezpośrednią walkę w 2027 roku. Inicjatorem spotkania był Amerykanin.

Po zwycięstwie nad Meksykaninem Emanuelem Navarrete (40-3-1, 33 KO) Amerykanin O’Shaki Foster (26-3, 12 KO) podszedł do Wasyla Łomaczenki, który oglądał walkę z pierwszego rzędu przy ringu.

Shock kontra Loma w przyszłym roku? Obaj zgodzili się stoczyć walkę po zwycięstwie Fostera nad Emanuelem Navarrete wczoraj wieczorem https://t.co/TWw7pyJf9g — Ring Magazine (@ringmagazine) 25 października 2026 r.

Źródło: The Ring Magazine

Wcześniej Saul Alvarez niespodziewanie pokazał emblemat Polissya podczas treningu.

Przypomnijmy, że Usyk wybiera przeciwników do dwóch walk w 2027 roku.

Usyk zrezygnował również z walki z Wilderem ze względu na potencjalną walkę z Fury'm.

Były mistrz świata w boksie w wadze superciężkiej, Brytyjczyk Tyson Fury, opowiedział o swoich planach przed zakończeniem kariery zawodowej.

Czytaj nas na