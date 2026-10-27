Zbigniew Boniek oświadczył, że był nieco zaskoczony przyznaniem Złotej Piłki napastnikowi Bayernu i reprezentacji Anglii Harry'emu Kane'owi. Jednocześnie były piłkarz powiedział, że Anglik w pewnym stopniu zasłużył na tę nagrodę.

Jak informuje Interia Sport, Boniek zaznaczył, że obecnie coraz trudniej jest określić, kto powinien zająć pierwsze lub drugie miejsce w głosowaniu. Jego zdaniem kryteria oceny piłkarzy są szerokie, a napastnicy częściej zdobywają Złotą Piłkę, ponieważ grają w ataku i strzelają gole.

Argumenty na korzyść Kane'a

Boniek zwrócił uwagę na talent Lamina Yamala i szybkość Kyliana Mbappe, jednak nazwał Kane'a najbardziej konkretnym spośród kandydatów. Wskazał na wyniki Anglika z Bayernem: zwycięstwo w Pucharze Niemiec i mistrzostwie kraju.

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Boniek wspomniał również o trzecim miejscu Kane'a na mistrzostwach świata. Jego zdaniem nie warto spierać się z decyzją większości, dlatego nagroda prawdopodobnie trafiła do angielskiego napastnika zasłużenie.

Drugie miejsce Ewy Pajor

Osobno Boniek skomentował drugie miejsce polskiej piłkarki Ewy Pajor w głosowaniu kobiet, w którym zwyciężyła Alexia Putellas. Nie nazwał tego wyniku niesprawiedliwym i podkreślił, że Pajor pozostaje wśród czołowych piłkarek świata.

Boniek wysoko ocenił rozwój Pajor, jej mobilność, pressing, ambicje i wytrwałość. Przypomniał też, że sam zajął trzecie miejsce w głosowaniu na Złotą Piłkę w 1982 roku po mistrzostwach świata w Hiszpanii, a nagrodę otrzymał wtedy Włoch Paolo Rossi.

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