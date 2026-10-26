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Видео: Ломаченко согласился на бой с чемпионом мира, поединок запланирован на 2027 год

UA NEWS 26 Октября 2026 13:53
Видео: Ломаченко согласился на бой с чемпионом мира, поединок запланирован на 2027 год

Украинский боксер Василий Ломаченко согласился провести поединок с американским чемпионом мира в 2027 году. По имеющейся информации, американец предложил украинцу встретиться на ринге, после чего боксеры пожали друг другу руки. Имена соперников и другие детали предстоящего боя в данном сообщении не уточняются.

 

Василий Ломаченко и обладатель титулов WBC, IBF и WBO во втором полулегком весе О'Шаки Фостер договорились провести очный бой в 2027 году. Инициатором встречи выступил американец.

После победы над мексиканцем Эмануэлем Наваррете (40-3-1, 33 KO) американец О'Шаки Фостер (26-3, 12 KO) подошел к Василию Ломаченко, который наблюдал за поединком из первого ряда у ринга.

 

Источник: The Ring Magazine

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