视频：洛马琴科同意与世界冠军进行比赛，比赛计划于2027年举行

乌克兰拳击手瓦西里·洛马琴科已同意于2027年与一位美国世界冠军进行比赛。据现有消息，这位美国选手向乌克兰选手提出了在拳台上交锋的邀请，随后双方握手致意。 该消息未透露对手的姓名及未来比赛的其他细节。

瓦西里·洛马琴科与WBC、IBF和WBO次轻量级冠军奥沙基·福斯特已达成协议，将于2027年进行一场面对面的对决。此次对决由这位美国选手发起。

在击败墨西哥选手埃曼努埃尔·纳瓦雷特（40-3-1，33次KO）后，美国选手奥沙基·福斯特 （26-3，12 KO）走向了瓦西里·洛马琴科，后者当时正坐在拳台第一排观看比赛。

来源：《拳击杂志》

此前，萨乌尔·阿尔瓦雷斯在训练中意外展示了波利西亚地区的徽章。

需要提醒的是，乌西克正在为2027年的两场比赛挑选对手。

此外，乌西克因可能与弗尤里交手而拒绝了与怀尔德的对决。

前世界拳击超重量级冠军、英国选手泰森·弗尤里谈到了自己在结束职业生涯前的计划。

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