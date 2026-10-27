Reprezentacja Indii w krykiecie pokonała Nową Zelandię sześcioma wicketami w trzecim meczu serii T20I w Wellington w Nowej Zelandii i przed czasem zapewniła sobie zwycięstwo w pięciomeczowym pojedynku. Indyjska drużyna osiągnęła cel 199 runów w 13 overach i po dwóch piłkach, obejmując prowadzenie 3:0 w serii.

Century w 35 piłkach

Otwierający batter Abhishek Sharma zdobył 113 runów z 38 piłek, uzyskując century po 35 piłkach. Był bliski pobicia własnego osiągnięcia: w ubiegłym miesiącu w Delhi, w meczu z Afganistanem, Sharma zdobył sto runów po 30 piłkach — to najszybsze century zawodnika z kraju mającego status pełnego członka.

Jak informuje Channel NewsAsia, Sharma i 15-letni Vaibhav Suryavanshi zdobyli rekordowe 118 runów w powerplayu. Poprawili poprzedni wynik 116 runów, ustanowiony przez Rumunię w meczu z Serbią w 2021 roku.

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Występ Nowej Zelandii

Otwierająca para Indii zdobyła 133 runy, po czym Suryavanshi odpadł z dorobkiem 45 runów. Kapitan Nowej Zelandii Mitchell Santner nie zdołał złapać Sharmy, gdy ten miał 92 runy, a później batter odpadł po podaniu Kyle'a Jamiesona.

Nowa Zelandia po raz trzeci z rzędu przegrała losowanie i jako pierwsza wyszła do odbijania. Drużyna zdobyła 198 runów, a Daryl Mitchell, grający na trzeciej pozycji, pozostał niewyeliminowany z 89 runami. Czwarty mecz serii odbędzie się w piątek w Auckland.

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