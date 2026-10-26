Saul Alvarez niespodziewanie pokazał emblemat „Polissya” podczas treningu

Gwiazda światowego boksu Saúl Álvarez został zauważony z emblematem klubu piłkarskiego „Polissia” podczas zgrupowania treningowego. Logo „wilków” z Żytomierza znalazło się na zdjęciu, przyciągając uwagę kibiców.

Gwiazda boksu Saul Alvarez opublikował zdjęcia z przygotowań do kolejnej walki, na których zauważono emblemat żytomierskiego klubu „Polissia”. Canelo trenuje w ośrodku Aleksandra Usyka w Hiszpanii.

Meksykański bokser Saúl Álvarez kontynuuje przygotowania do walki o tytuł z Christianem Mbillą. Na jednym ze zdjęć Canelo siedzi na skraju ringu bokserskiego, którego barierkę zdobi duże logo klubu „Polissia” z Żytomierza.

Na pozostałych zdjęciach Meksykanin ćwiczy uderzenia na worku bokserskim oraz trenuje na sali. Canelo opatrzył publikację krótkim podpisem: „Zrobię wszystko, co trzeba!”.

Pojawienie się symboliki ukraińskiego klubu wiąże się z miejscem przygotowań boksera. Alvarez odbywa obóz treningowy w hiszpańskiej Gandii w ośrodku Oleksandra Usyka. Ukraiński mistrz od marca 2026 roku pełni funkcję pierwszego wiceprezesa klubu „Polissia”.

We wrześniu Usyk i Alvarez odbyli już wspólny trening, podczas którego pracowali nad kondycją fizyczną. Później Meksykanin opowiedział, że ukraiński bokser i jego zespół pomagają mu opanować nowe metody treningowe.

Źródło: post Saula Alvareza na Instagramie

Przypomnijmy, że Usyk wybiera przeciwników do dwóch walk w 2027 roku.

Wcześniej Usyk zrezygnował z walki z Wilderem ze względu na ewentualną walkę z Fury'm.

Były mistrz świata w boksie wagi superciężkiej, Brytyjczyk Tyson Fury, opowiedział o swoich planach przed zakończeniem kariery zawodowej.

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