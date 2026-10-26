世界拳击巨星萨乌尔·阿尔瓦雷斯在集训期间被发现身着“波利西亚”足球俱乐部的队徽。这支来自日托米尔的“狼队”的队徽出现在照片中，引起了球迷们的关注。

拳击巨星萨乌尔·阿尔瓦雷斯公布了备战下一场比赛的训练画面，其中可见日托米尔“波利西亚”队的队徽。卡内洛目前正在西班牙亚历山大·乌西克的训练基地进行训练。

墨西哥拳击手萨乌尔·阿尔瓦雷斯正在继续为对阵克里斯蒂安·姆比利的冠军争夺战做准备。 在其中一张照片中，“卡内洛”坐在拳击台边缘，台边装饰着齐托米尔“波利西亚”队的大型队徽。

在其他照片中，这位墨西哥拳手正在沙袋上练习出拳，并在健身房内进行训练。卡内洛在帖文中配了一段简短的文字：“我会尽我所能！”

出现乌克兰俱乐部的标志与拳击手的训练地点有关。 阿尔瓦雷斯正在西班牙甘迪亚的亚历山大·乌西克训练基地进行集训。这位乌克兰冠军自2026年3月起担任“波利西亚”俱乐部第一副主席。

9月，乌西克和阿尔瓦雷斯曾进行过联合训练，期间重点进行了体能训练。随后，这位墨西哥拳手透露，这位乌克兰拳击手及其团队正在帮助他掌握新的训练方法。

来源：萨乌尔·阿尔瓦雷斯在Instagram上的帖子

需要指出的是，乌西克正在为2027年的两场比赛物色对手。

此前，乌西克因可能与弗ュー里交手而拒绝了与怀尔德的比赛。

前世界拳击超重量级冠军、英国选手泰森·弗尤里谈到了自己在结束职业生涯前的计划。

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