Сауль Альварес неожиданно продемонстрировал эмблему «Полесья» во время тренировки

Звезду мирового бокса Сауля Альвареса заметили с эмблемой футбольного клуба «Полесье» во время тренировочных сборов. Логотип житомирских «волков» попал на фото, привлекая внимание болельщиков.

Звездный боксер Сауль Альварес показал кадры подготовки к следующему поединку, на которых заметили эмблему житомирского «Полесья». Канело тренируется на базе Александра Усика в Испании.

Мексиканский боксер Сауль Альварес продолжает подготовку к титульному поединку против Кристиана Мбилли. На одном из кадров Канело сидит на краю боксерского ринга, борт которого украшает большая эмблема житомирского «Полесья».

На других фотографиях мексиканец отрабатывает удары на боксерской груше и тренируется в зале. Публикацию Канело сопроводил короткой подписью: «Сделаю всё необходимое!».

Появление символики украинского клуба связано с местом подготовки боксера. Альварес проводит тренировочный лагерь в испанской Гандии на базе Александра Усика. Украинский чемпион с марта 2026 года занимает должность первого вице-президента «Полесья».

В сентябре Усик и Альварес уже провели совместную тренировку, во время которой работали над физической подготовкой. Позже мексиканец рассказал, что украинский боксер и его команда помогают ему осваивать новые методики тренировок.

Источник: публикация Сауля Альвареса в Instagram

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