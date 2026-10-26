Minnesota Vikings jedyną niepokonaną drużyną NFL — BBC Sport

Minnesota Vikings pokonali Indianapolis Colts 16:10 i z bilansem 6–0 pozostali jedyną drużyną NFL bez porażki w tym sezonie. Zespół Kevina O’Connella odrobił straty w meczu u siebie, przedłużając serię zwycięstw do 11 spotkań, licząc także końcówkę poprzedniego sezonu, podaje BBC Sport.

Vikings mają jedną z najlepszych defensyw w lidze, a ich kicker Will Reichard nie spudłował jeszcze ani jednego kopnięcia. Jednocześnie, według BBC Sport, ofensywa zespołu nie pokazała jeszcze pełni swojego potencjału. W przyszłym tygodniu Minnesota zagra z rywalem dywizyjnym — Detroit Lions.

Porażki Kansas City i San Francisco

Kansas City Chiefs i San Francisco 49ers również byli niepokonani przed siódmym tygodniem, jednak obie drużyny przegrały. Aktualni mistrzowie, Seattle Seahawks, pokonali Chiefs 20:3. Obrona Seattle ograniczyła Kennetha Walkera do 36 jardów w 14 próbach, a Jaxon Smith-Njigba zdobył 150 jardów po podaniach i przyłożenie. Po meczu Seattle ma bilans 4–3, a Kansas City — 5–1.

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Atlanta Falcons zadali San Francisco pierwszą porażkę — 29:20. Gospodarze zmusili rywali do czterech strat piłki, w tym quarterback Brock Purdy rzucił dwa przechwyty. Po tym wyniku 49ers mają bilans 6–1.

Inne wyniki tygodnia

Cleveland Browns objęli pierwsze miejsce w AFC North, pokonując Tennessee Titans 27:24. Andre Schmidt wykorzystał trzecie decydujące kopnięcie w ciągu ostatnich czterech tygodni, a Deshaun Watson poprowadził w tym sezonie pięć zwycięskich drive’ów.

Cincinnati Bengals po stracie 0:13 w pierwszej połowie pokonali Baltimore Ravens 35:13. Joe Burrow uzyskał 292 jardy podaniami i rzucił cztery przyłożenia. Denver Broncos pokonali Arizona Cardinals 30:16: Bo Nix zaliczył najdłuższy w karierze 62-jardowy bieg zakończony przyłożeniem, a także uzyskał 222 jardy podaniami i zaliczył podanie na przyłożenie.

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