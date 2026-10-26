«Миннесота Вайкингс» победили «Индианаполис Колтс» со счетом 16:10 и с балансом 6–0 остались единственной командой НФЛ без поражений в сезоне. Команда Кевина О’Коннелла отыгралась в домашнем матче, продлив победную серию до 11 игр с учетом концовки прошлого сезона, сообщает BBC Sport.

«Вайкингс» имеют одну из лучших защит в лиге, а их кикер Уилл Райхард еще ни разу не промахнулся. В то же время, по оценке BBC Sport, атака команды еще не продемонстрировала весь свой потенциал. На следующей неделе «Миннесота» сыграет с соперником по дивизиону — «Детройт Лайонс».

Поражения Канзас-Сити и Сан-Франциско

«Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс» также шли без поражений к седьмой неделе, однако обе команды уступили. Действующие чемпионы «Сиэтл Сихокс» обыграли «Чифс» со счетом 20:3. Защита «Сиэтла» ограничила Кеннета Уокера 36 ярдами в 14 попытках, а Джексон Смит-Нджигба набрал 150 ярдов на приемах и оформил тачдаун. После матча «Сиэтл» имеет баланс 4–3, а «Канзас-Сити» — 5–1.

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«Атланта Фэлконс» нанесли «Сан-Франциско» первое поражение — 29:20. Хозяева поля вынудили соперника совершить четыре потери мяча, в том числе квотербек Брок Перди отдал два перехвата. После этого результата «Форти Найнерс» имеют баланс 6–1.

Другие результаты недели

«Кливленд Браунс» вышли на первое место в AFC North, обыграв «Теннесси Тайтанс» — 27:24. Андре Шмидт реализовал третий победный удар за последние четыре недели, а Дешон Уотсон провел в этом сезоне пять победных драйвов.

«Цинциннати Бенгалс» после отставания 0:13 в первой половине матча переиграли «Балтимор Рэйвенс» — 35:13. Джо Берроу набрал 292 пасовых ярда и бросил четыре тачдауна. «Денвер Бронкос» победили «Аризона Кардиналс» — 30:16: Бо Никс совершил 62-ярдовый забег с тачдауном, самый длинный в своей карьере, а также набрал 222 пасовых ярда и отдал результативный пас.

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