Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победила греческую теннисистку Марию Саккари в первом круге турнира WTA 500 в Токио, Япония. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:1 и продолжался 2 часа 26 минут. Во втором круге Путинцева сыграет с лидером мирового рейтинга Еленой Рыбакиной, сообщает Interia Sport.

Ход матча

Путинцева, занимавшая 67-е место в рейтинге WTA, начала встречу с 30-й ракеткой мира Саккари, уступая 0:2. Представительница Казахстана сделала два брейка и выиграла первый сет — 6:4. Во второй партии Саккари победила 6:3, однако в решающем сете Путинцева отдала сопернице лишь один гейм.

В основную сетку турнира в Токио Путинцева пробилась через квалификацию. Там она обыграла двух японских теннисисток — Хаю Киноситу и Саяку Исии.

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Снятие Майи Хвалинской

В турнире в Токио не выступила польская теннисистка Майя Хвалинская, которая должна была быть посеяна под вторым номером. В социальных сетях она сообщила, что снялась из-за травмы левого бедра, полученной в Ухане.

Хвалинская отметила, что заранее приехала в столицу Японии для физиотерапии и тренировок, но не успела восстановиться к началу соревнований. Ранее в Ухане она победила Саккари в четвертьфинале со счётом 6:0, 3:6, 7:5.

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