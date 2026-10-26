明尼苏达维京人成为NFL唯一不败球队——BBC体育

明尼苏达维京人队以16:10战胜印第安纳波利斯小马队，并以6–0的战绩成为本赛季NFL唯一未尝败绩的球队。凯文·奥康奈尔的球队在主场比赛中完成逆转，将连胜纪录延长至11场，其中包括上赛季末段的比赛，BBC体育报道。

维京人队拥有联盟最好的防守之一，而他们的踢球手威尔·赖卡德至今没有失误。与此同时，据BBC体育评价，球队的进攻尚未展现出全部潜力。下周，明尼苏达将对阵同分区对手底特律雄狮队。

堪萨斯城和旧金山遭遇失利

堪萨斯城酋长队和旧金山49人队在进入第七周前同样保持不败，但两队都告失利。卫冕冠军西雅图海鹰队以20:3击败酋长队。西雅图的防守将肯尼思·沃克限制在14次尝试仅36码，杰克逊·史密斯-恩吉格巴则完成150码接球并取得一次达阵。赛后，西雅图的战绩为4–3，堪萨斯城为5–1。

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亚特兰大猎鹰队以29:20送给旧金山首场失利。主队迫使对手出现四次失球，其中四分卫布罗克·珀迪送出两次被拦截。49人队在这一结果后战绩为6–1。

本周其他赛果

克利夫兰布朗队以27:24击败田纳西泰坦队，升至AFC North榜首。安德烈·施密特在过去四周内完成了第三次制胜踢球，而德肖恩·沃森本赛季已完成五次制胜进攻回合。

辛辛那提猛虎队在上半场以0:13落后的情况下，以35:13击败巴尔的摩乌鸦队。乔·伯罗传出292码并送出四次达阵。丹佛野马队以30:16战胜亚利桑那红雀队：博·尼克斯完成一次62码达阵跑动，为其职业生涯最长，此外还传出222码并送出一次达阵传球。

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