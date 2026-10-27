“矿工”对阵“迪纳摩”：乌克兰杯1/8决赛的比赛在哪里、何时观看

顿涅茨克“矿工”队和基辅“迪纳摩”队将在2026/27赛季乌克兰杯1/8决赛中交锋。 比赛将在利沃夫的“利沃夫竞技场”举行，胜者将晋级该赛事的四分之一决赛。观众可通过电视、OTT平台以及免费在线直播观看比赛。

“矿工”与“迪纳摩”的比赛将于基辅时间18:00开球。两队将在“利沃夫竞技场”展开较量。

维克多·科皮耶夫斯基被任命为本场比赛的主裁判。

UPL.TV电视台将直播这场“经典德比”。此外，观众还可在以下OTT平台上观看比赛：

MEGOGO；

基辅星电视；

Vodafone TV；

SWEET.TV；

其他合作伙伴服务。

免费在线直播将在乌克兰足球超级联赛（UPL）TV的官方YouTube频道上提供。

在乌克兰杯上一轮比赛中，“顿涅茨克矿工”以3:0的比分轻松战胜了“维尔希夫采”。基辅“迪纳摩”则以1:0的微弱优势击败了文尼察“尼瓦”。

如今两队将展开直接对决，胜者将晋级八强。

如果比赛在常规时间结束时战平，双方将直接进入点球大战——不设加时赛。

在上一届乌克兰杯中，“顿涅茨克矿工”和“迪纳摩”同样在1/8决赛阶段交锋。当时基辅队以2:1获胜，随后“迪纳摩”还赢得了整个赛事的冠军。

需要提醒的是，2026年国际足联洲际杯决赛将于12月16日在卡塔尔阿尔赖扬的“艾哈迈德·本·阿里”体育场举行。

值得一提的是，足球运动员罗伯特·莱万多夫斯基在欧冠对阵巴黎圣日耳曼的比赛中为“巴塞罗那”加油助威。 他在Instagram的“限时动态”中发布了一张电视屏幕截图，画面显示比赛进行到第29分钟时比分为0:0，并配文：“Vamos Barcelona”。

在欧冠第三轮的比赛中，巴黎圣日耳曼于巴黎主场以4:2战胜巴塞罗那。此役过后，这支加泰罗尼亚球队遭遇了本赛季的首场正式比赛失利。

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