Футболіст Левандовський підтримав Барселону під час гри з ПСЖ — Interia Sport

Футболіст Роберт Левандовський підтримав «Барселону» під час матчу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. У сторіз в Instagram він опублікував фото телевізійного екрана з кадром гри на 29-й хвилині за рахунку 0:0 та написав: «Vamos Barcelona». Про це повідомляє Interia Sport.

Поразка каталонського клубу

ПСЖ у підсумку переміг «Барселону» з рахунком 4:2. За даними видання, ця поразка стала першою офіційною для команди Гансі Фліка в поточному сезоні та перервала серію її перемог у лізі й єврокубках.

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Левандовський грає за Чикаго Файр

Левандовський залишив «Барселону» після чотирьох років у клубі та нині виступає за «Чикаго Файр». Польський нападник перейшов до каталонської команди 2022 року з «Баварії» та виконав свій контракт.

Останній матч за «Барселону» він провів у травні. За інформацією Interia Sport, футболіста тоді проводжали оваціями стоячи, а біля поля на нього чекали дружина Анна та доньки Клара і Лаура. Анна Левандовська в розмові з WP SportoweFakty згадувала, що прощання з клубом стало для неї емоційним моментом.

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