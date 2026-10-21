Футболист Роберт Левандовский поддержал «Барселону» во время матча Лиги чемпионов против ПСЖ. В сториз в Instagram он опубликовал фото телевизионного экрана с кадром игры на 29-й минуте при счёте 0:0 и написал: «Vamos Barcelona». Об этом сообщает Interia Sport.

Поражение каталонского клуба

ПСЖ в итоге победил «Барселону» со счётом 4:2. По данным издания, это поражение стало первым официальным для команды Ханси Флика в текущем сезоне и прервало её серию побед в лиге и еврокубках.

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Левандовский играет за «Чикаго Файр»

Левандовский покинул «Барселону» после четырёх лет в клубе и сейчас выступает за «Чикаго Файр». Польский нападающий перешёл в каталонскую команду из «Баварии» в 2022 году и выполнил свой контракт.

Последний матч за «Барселону» он провёл в мае. По информации Interia Sport, футболиста тогда провожали овациями стоя, а у поля его ждали жена Анна и дочери Клара и Лаура. Анна Левандовская в разговоре с WP SportoweFakty вспоминала, что прощание с клубом стало для неё эмоциональным моментом.

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