Piłkarz Robert Lewandowski wsparł Barcelonę podczas meczu Ligi Mistrzów przeciwko PSG. W relacji na Instagramie opublikował zdjęcie ekranu telewizora z kadrem z gry w 29. minucie przy wyniku 0:0 i napisał: „Vamos Barcelona”. Poinformował o tym Interia Sport.

Porażka katalońskiego klubu

PSG ostatecznie pokonało Barcelonę wynikiem 4:2. Według portalu porażka ta była pierwszą oficjalną porażką zespołu Hansiego Flicka w obecnym sezonie i przerwała serię jego zwycięstw w lidze oraz europejskich pucharach.

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Lewandowski gra dla Chicago Fire

Lewandowski odszedł z Barcelony po czterech latach w klubie i obecnie występuje w Chicago Fire. Polski napastnik przeszedł do katalońskiej drużyny z Bayernu w 2022 roku i wypełnił swój kontrakt.

Ostatni mecz dla Barcelony rozegrał w maju. Według informacji Interia Sport piłkarza żegnano wówczas owacją na stojąco, a przy boisku czekały na niego żona Anna oraz córki Klara i Laura. Anna Lewandowska w rozmowie z WP SportoweFakty wspominała, że pożegnanie z klubem było dla niej emocjonalnym momentem.

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